Сообщение о семействе бобовых

Биология
Сообщение о семействе бобовых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бобо́вые, или Мотыльковые (лат. Fabáceae, или Fabaceae s.l. , или Leguminósae, или Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные. Некоторые растения этого семейства являются важными продуктами питания. Травянистые представители семейства, которые способны фиксировать атмосферный азот, являются основными растениями, используемыми при рекультивации земель.

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