Составьте предложения с частицей для усиления смысла, такие как Разве, самый
Русский язык
Составьте предложения с частицей для усиления смысла, такие как Разве, самый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мой лучший друг - самый умный из всех моих знакомых. 2) Разве ты поверил, что я уехала?
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