Два автомобиля ехали навстречу друг к другу с одинаковой скоростью. До места встр??чи первый ехал 12 часов а второй 7 часов. Сколько километров проехал каждый автомобиль, если первый проделал путь на 320 километров больше, чем ...

Математика

Два автомобиля ехали навстречу друг к другу с одинаковой скоростью. До места встр??чи первый ехал 12 часов а второй 7 часов. Сколько километров проехал каждый автомобиль, если первый проделал путь на 320 километров больше, чем второй?

Автор: Гость