Два автомобиля ехали навстречу друг к другу с одинаковой скоростью. До места встр??чи первый ехал 12 часов а второй 7 часов. Сколько километров проехал каждый автомобиль, если первый проделал путь на 320 километров больше, чем ...

Математика
Два автомобиля ехали навстречу друг к другу с одинаковой скоростью. До места встр??чи первый ехал 12 часов а второй 7 часов. Сколько километров проехал каждый автомобиль, если первый проделал путь на 320 километров больше, чем второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х-7х=320 6х=320 Х=64 12*64=768- первый 7*64=448-второй
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