Скорость лошади 15км/ч,скорость пешехода в 3 раза меньше.Сколько времени потребует??я пешеходу,чтобы пройти 20 км?30км?какое расстояние пройдет лошадь за 3ч?за 4ч?
Математика
Скорость лошади 15км/ч,скорость пешехода в 3 раза меньше.Сколько времени потребует??я пешеходу,чтобы пройти 20 км?30км?какое расстояние пройдет лошадь за 3ч?за 4ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:3=5(км/ч)-скорость пешехода 20:5=4(часа) 30:5=6(часов) 15*3=45(км) 15*4=60(км)
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