Скорость лошади 15км/ч,скорость пешехода в 3 раза меньше.Сколько времени потребует??я пешеходу,чтобы пройти 20 км?30км?какое расстояние пройдет лошадь за 3ч?за 4ч?

Математика

Скорость лошади 15км/ч,скорость пешехода в 3 раза меньше.Сколько времени потребует??я пешеходу,чтобы пройти 20 км?30км?какое расстояние пройдет лошадь за 3ч?за 4ч?

Автор: Гость