Решите ! 27/3-9+6-3=

Математика
Решите ! 27/3-9+6-3=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27/3=9 если перевести 9-9+6-3=3 Как то так
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