На приобритение оборудрвания для школы выделили 48 тыс.р.что составляет 60%стоимости всех оборудований .какая сумма нужна для оборудованиЯ

Математика

На приобритение оборудрвания для школы выделили 48 тыс.р.что составляет 60%стоимости всех оборудований .какая сумма нужна для оборудованиЯ

Автор: Гость