На приобритение оборудрвания для школы выделили 48 тыс.р.что составляет 60%стоимости всех оборудований .какая сумма нужна для оборудованиЯ
Математика
На приобритение оборудрвания для школы выделили 48 тыс.р.что составляет 60%стоимости всех оборудований .какая сумма нужна для оборудованиЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48000 = 0,6 х х = 48000/0,6 = 80000 руб для всего
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