Изготовление изделия начинается с построения чертежа с раскроя изделия с подготовки выкройки со снятия мерок с моделирования изделия с пошива изделия
Технология
Изготовление изделия начинается с построения чертежа с раскроя изделия с подготовки выкройки со снятия мерок с моделирования изделия с пошива изделия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало ноченаетсЯ с того что ты будешь делать потом возьми подходящий для этого материал а потом бери инструменты и все
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