√3sinx*cosx=sin²x 2sinx*cosx=cosx

Гость: Гость:

1) sinx=0 или 1) sinx=0 x=πn, n∈Z 2)√3-tgx=0 (поделили исходное на cosx) tgx=√3 x=, n∈Z 2) 2sinxcosx=cosx 2sinxcosx-cosx=0 cosx(2sinx-1)=0 cosx=0 или 2sinx=1 1) cosx=0 x=, n∈Z 2) 2sinx=1 sinx=1/2 x=, n∈Z