Два бруска с одинаковой массой m 0.2 кг поставили на наклонную плоскость с углом наклона 45(градусов). Коэффициент трения верхнего бруска о плоскость 0,01, нижнего 1. Найти силу взаимодействия брусков при их совместном соскальз...

Физика
Два бруска с одинаковой массой m 0.2 кг поставили на наклонную плоскость с углом наклона 45(градусов). Коэффициент трения верхнего бруска о плоскость 0,01, нижнего 1. Найти силу взаимодействия брусков при их совместном соскальзывании
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила нормального давления mgcosa, где а - угол наклона плоскости. Сила трения на нижний брусок F1=mgcosa, и сила трения на верхний брусок F2=0,1mgcosa. Т - взаимодействие между брусками. Оба бруска движутся a1=a2  ma1=mgsina-mgcosa+T ma2=mgsina-0,1mgcosa-T Получаем 2Т=0,9mgcosa
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