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Два додати два дорівнює хаха
Математика
Два додати два дорівнює хаха
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Гость:
4 та якщо чесно люди тут дурньою не займаються
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