Начерти прямоугольник длина которого равна 1дц а ширина в 5 раз меньше

Математика
Начерти прямоугольник длина которого равна 1дц а ширина в 5 раз меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм = 10 см 10: 5 = 2 см начерти прямоугольник с длиной 10 см и шириной 2 см
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