Прошу помогите эту карточку решить очень нужно помогите !!! ПРОШУ! Заранее спасибо

Биология
Прошу помогите эту карточку решить очень нужно помогите !!! ПРОШУ! Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Началом эпохи Великих географических открытий считают первое плавание Колумба через АтлантВ 1516 году малоизвестный дворянин Фернан Магеллан пришел к португальскому королю Мануэлю I с идеей осуществить план Колумба — достичь островов Пряностей, как называли тогда Молуккские острова, с запада. Как известно, Колумбу тогда «помешала» Америка, оказавшаяся на его пути, которую он посчитал за острова Юго-Восточной Азии. - Читайте подробнее на FB.ru:  http://fb.ru/article/162706/kto-pervyiy-sovershil-krugosvetnoe-puteshestvie-ekspeditsiya-magellanaический океан в 1492-1493рр.Наверное, не случайно человеком, сумевшим увенчать успехом упорные попытки предшественников, оказался Васко да Гама. Властолюбивый и амбициозный, грамотный и умный дворянин никому не позволял забыть о нем, никогда не шел на неоправданный риск и не принимал награды меньшей, чем заслуживал. Автор: Алексей Норкин  Источник:  http://shkolazhizni.ru/culture/articles/12068/ © Shkolazhizni.ru а №5 я не разобрала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите абсциссу точки пересечения графиков функции y=15x-8 и y=6x2+10
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник длина которого равна 1дц а ширина в 5 раз меньше
Ответить
Математика
Укажите число равное неправильной дроби 54.числитель 3 знаменатель
Ответить
География
Помогите даю 40 баллов . По рисунку объясните различные причины образования осадков ( объясните стрелки что они делают ? Куда поднимаются?)
Ответить
Английский язык
Помагите 3 и 4 задание
Ответить