Прошу помогите эту карточку решить очень нужно помогите !!! ПРОШУ! Заранее спасибо

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Началом эпохи Великих географических открытий считают первое плавание Колумба через АтлантВ 1516 году малоизвестный дворянин Фернан Магеллан пришел к португальскому королю Мануэлю I с идеей осуществить план Колумба — достичь островов Пряностей, как называли тогда Молуккские острова, с запада. Как известно, Колумбу тогда «помешала» Америка, оказавшаяся на его пути, которую он посчитал за острова Юго-Восточной Азии. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/162706/kto-pervyiy-sovershil-krugosvetnoe-puteshestvie-ekspeditsiya-magellanaический океан в 1492-1493рр.Наверное, не случайно человеком, сумевшим увенчать успехом упорные попытки предшественников, оказался Васко да Гама. Властолюбивый и амбициозный, грамотный и умный дворянин никому не позволял забыть о нем, никогда не шел на неоправданный риск и не принимал награды меньшей, чем заслуживал. Автор: Алексей Норкин Источник: http://shkolazhizni.ru/culture/articles/12068/ © Shkolazhizni.ru а №5 я не разобрала