Два эксковатора копают траншею длиной 1200м . Первый прокопает её за 150ч а вторай за 120ч .За сколько часов они прокапоют эту траншею если бу дут роботать вместе ? ЗАРАНИЕ ОООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ...

Математика
Два эксковатора копают траншею длиной 1200м . Первый прокопает её за 150ч а вторай за 120ч .За сколько часов они прокапоют эту траншею если бу дут роботать вместе ? ЗАРАНИЕ ОООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООМММММММММММММММММНННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СССССССССССССССССППППППППППААААААААААААААААААССССССССССССИИИИИИИИИИИИИИИИИИИББББББББББББББББББББББББББББООООООООООО
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Ответ(ы):
Гость:
скорость 1 1200/150=8 м/чскорость 2-го 1200/120=10 м/чвремя совместное 1200/18= 66,67

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