Два эксковатора копают траншею длиной 1200м . Первый прокопает её за 150ч а вторай за 120ч .За сколько часов они прокапоют эту траншею если бу дут роботать вместе ? ЗАРАНИЕ ОООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ...

Математика

Два эксковатора копают траншею длиной 1200м . Первый прокопает её за 150ч а вторай за 120ч .За сколько часов они прокапоют эту траншею если бу дут роботать вместе ? ЗАРАНИЕ ОООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООМММММММММММММММММНННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СССССССССССССССССППППППППППААААААААААААААААААССССССССССССИИИИИИИИИИИИИИИИИИИББББББББББББББББББББББББББББООООООООООО

Автор: Гость