Составите уравнение к задачам и решите их. за 3 дня рабочие уложили 1329 м2 газона. ск??лько квадратных метров газона они уложат за 4 дня , работая с такой же производительностью?

Математика

Составите уравнение к задачам и решите их. за 3 дня рабочие уложили 1329 м2 газона. ск??лько квадратных метров газона они уложат за 4 дня , работая с такой же производительностью?

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