Помогите плиз, буду очень благодарен 3z+6. -z-2 ----- = ----- 7. 5 -0,3. 5 ----- = -- 2x-1. 9 10. 100 --- = ----- z+3. 5z-7
Математика
Помогите плиз, буду очень благодарен 3z+6. -z-2 ----- = ----- 7. 5 -0,3. 5 ----- = -- 2x-1. 9 10. 100 --- = ----- z+3. 5z-7
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