Почему мы говорим что дело мастера боится?

Обществознание
Почему мы говорим что дело мастера боится?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"дело мастера боится" - пословица, говорящая о том, что если за дело берется мастер, а не профан, то это дело будет выполнено быстро и качественно
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