Скажите пожалуйста, а что едят морские свинки?
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Скажите пожалуйста, а что едят морские свинки?
Ответ(ы):
Гость:
Морковь капуста огурец листовой салат кабачки тыква яблоки и груши и всё что знаю
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