Ракушка относится к живой природе?
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Ракушка относится к живой природе?
Ответ(ы):
Гость:
Ракушка не относится к живой природе
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