Как решить задачу скорость самолёта равна 2500 км/ч. До остановки для заправки в пут?? он летел 7 ч и после остановки до конечного пункта ещё 5 ч. Какое расстояние пролетел самолёт за все время полёта?
Математика
Как решить задачу скорость самолёта равна 2500 км/ч. До остановки для заправки в пут?? он летел 7 ч и после остановки до конечного пункта ещё 5 ч. Какое расстояние пролетел самолёт за все время полёта?
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