Как решить задачу скорость самолёта равна 2500 км/ч. До остановки для заправки в пут?? он летел 7 ч и после остановки до конечного пункта ещё 5 ч. Какое расстояние пролетел самолёт за все время полёта?

Математика

Как решить задачу скорость самолёта равна 2500 км/ч. До остановки для заправки в пут?? он летел 7 ч и после остановки до конечного пункта ещё 5 ч. Какое расстояние пролетел самолёт за все время полёта?

Автор: Гость