Птица массой 1,2 кг летит на высоте 20м с скоростью 7,08м/с. Найти потенцыальную енергию птицы.
Физика
Птица массой 1,2 кг летит на высоте 20м с скоростью 7,08м/с. Найти потенцыальную енергию птицы.
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