Вычислите: в целых 3 четвертых умножить 2 целых четыре седьмых минус десять целых 1 восьмая умножить 3 целых одна третья
Математика
Вычислите: в целых 3 четвертых умножить 2 целых четыре седьмых минус десять целых 1 восьмая умножить 3 целых одна третья
Ответ(ы):
Гость:
8 целых 3/4*2 целых 4/7- 10 целых 1/8 * 3 целых 1/3= 35/4 * 18/7 - 81/8 * 10/3 = 45 /2 - 135 /4 = 90 /4 - 135 /4 = - 45 /4 = = - 11 целых 1/4
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