Вычислите: в целых 3 четвертых умножить 2 целых четыре седьмых минус десять целых 1 восьмая умножить 3 целых одна третья

Математика

Вычислите: в целых 3 четвертых умножить 2 целых четыре седьмых минус десять целых 1 восьмая умножить 3 целых одна третья

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