Напишите уравнения реакций , с помощью которых можно осуществить следующее превр??щение : этан→x1→бутан→2-хлорбутан →x2→2,3- дихлорбутан. Определете x
Химия
Напишите уравнения реакций , с помощью которых можно осуществить следующее превр??щение : этан→x1→бутан→2-хлорбутан →x2→2,3- дихлорбутан. Определете x
Ответ(ы):
Гость:
Ch3-ch3+cl2-> ch3ch2cl+hcl. Ch3ch2cl+na-> ch3ch2ch2ch3+nacl (Как получить из бутана 2-хлорбутан в 1 стадию я не знаю, так что попробуем в 2) Ch3ch2ch2ch3->ch3ch=chch3+ h2(кат,t,p над стрелкой) Ch3ch=chch3+hcl-> ch3ch(cl)ch2ch3 Ch3ch(cl)ch2ch3+koh->ch3ch=chch3+ kcl+ hoh Ch3ch=chch3+cl2-> ch3ch(cl)ch(cl)ch3
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