Что такое социальная структура общества Почему она представляет жесткий каркас Может быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы соц. структура была гибкой системой которую можно легко сжимать, скручивать и производи...

Обществознание

Что такое социальная структура общества Почему она представляет жесткий каркас Может быть, для благополучия общества было бы лучше, если бы соц. структура была гибкой системой которую можно легко сжимать, скручивать и производить иные механические действия? *Объясните, какие процессы в обществе подразумеваются под "механическими движениями"? Помогите, пожалуйста!!!

Автор: Гость