Напиши все названия профессий во множественном числе англ.яз

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Напиши все названия профессий во множественном числе англ.яз
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Гость:
Добавь к названию профессии букву "s'. Вот и множественное число!
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