Найдите длину окружности если её радиус 36см,0.44см
Математика
Найдите длину окружности если её радиус 36см,0.44см
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности равна 2пиR; Ответ: 72пи; 0.88пи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Вставьте some, any, no или их производные. 1. Here are ... books by English writers. Take ... book you like. 2. There are ... boys in the gard...
Другие предметы
Математика
Как решить задачу скорость самолёта равна 2500 км/ч. До остановки для заправки в пут?? он летел 7 ч и после остановки до конечного пункта ещё 5 ч. ...
Обществознание