Найдите длину окружности если её радиус 36см,0.44см

Математика
Найдите длину окружности если её радиус 36см,0.44см
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Гость:
Длина окружности равна 2пиR; Ответ: 72пи; 0.88пи
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