Как пишется куропатки линят или линяют
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Как пишется куропатки линят или линяют
Ответ(ы):
Гость:
Куропатки линяют, то есть меняют цвет.
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