В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???
Математика
В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???
Ответ(ы):
Гость:
1) 9,6/6,4=1,5 раза вторая часть пути меньше первой 2) 9,6+6,4=16км это весь путь берем его за 100 процентов Х=(9,6*100)/16=60 процентов составляет путь в первый день
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