В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???

Математика
В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 9,6/6,4=1,5 раза вторая часть пути меньше первой 2) 9,6+6,4=16км это весь путь берем его за  100 процентов Х=(9,6*100)/16=60 процентов составляет путь в первый день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Скажите пожалуйста, а что едят морские свинки?
Ответить
Математика
3 класс. Часть.2. Задача 10 стр 25. Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишням. Когда он проехал 36 км, то ему осталось проехать на 1...
Ответить
Русский язык
Как пишется куропатки линят или линяют
Ответить
Математика
Найдите длину окружности если её радиус 36см,0.44см
Ответить
Английский язык
1. Вставьте some, any, no или их производные. 1. Here are ... books by English writers. Take ... book you like. 2. There are ... boys in the gard...
Ответить