В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???

Математика

В первый день турист прошёл 9,6 км, а во второй - 6,4 км. Во сколько раз вторая часть п??ти туриста меньше первой? Сколько % всего пути составляет путь, пройденный туристом в первый день???

Автор: Гость