На садовом участке 3/10 всей площади занято огородом а4/15 - садом . Что занимает большую площадь сад или огород

Математика

На садовом участке 3/10 всей площади занято огородом а4/15 - садом . Что занимает большую площадь сад или огород

Автор: Гость