На садовом участке 3/10 всей площади занято огородом а4/15 - садом . Что занимает большую площадь сад или огород
Математика
На садовом участке 3/10 всей площади занято огородом а4/15 - садом . Что занимает большую площадь сад или огород
Ответ(ы):
Гость:
Для сравнения приведём дроби к общему знаменателю 3/10=9/30 4/15=8/30 Огород на 1/30 площади больше сада
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