Какую работу выполняли в гончарных мастерских рабы? а) подносили топливо к печи б) расписывали вазы в) вымешивали глину

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Какую работу выполняли в гончарных мастерских рабы? а) подносили топливо к печи б) расписывали вазы в) вымешивали глину

Автор: Гость