Какую работу выполняли в гончарных мастерских рабы? а) подносили топливо к печи б) расписывали вазы в) вымешивали глину
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Какую работу выполняли в гончарных мастерских рабы? а) подносили топливо к печи б) расписывали вазы в) вымешивали глину
Ответ(ы):
Гость:
Самую тяжёлую, однообразную работу выполняли рабы. Ответ: А) и Б)
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