Длина прямоугольника 6 см , а его ширина 2 см . Найдите сторону квадрата , периметр к??торого в 3 раза меньше периметра прямоугольника. Ответ дать в см

Геометрия

Длина прямоугольника 6 см , а его ширина 2 см . Найдите сторону квадрата , периметр к??торого в 3 раза меньше периметра прямоугольника. Ответ дать в см

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