Длина прямоугольника 6 см , а его ширина 2 см . Найдите сторону квадрата , периметр к??торого в 3 раза меньше периметра прямоугольника. Ответ дать в см
Геометрия
Длина прямоугольника 6 см , а его ширина 2 см . Найдите сторону квадрата , периметр к??торого в 3 раза меньше периметра прямоугольника. Ответ дать в см
Ответ(ы):
Гость:
1)Р=(6+2)*2=16-периметр 2)16:3=8-сторона квадрата Ответ:8см
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