Решите плиз мене завтра нада утром amp;
Математика
Решите плиз мене завтра нада утром amp;
Ответ(ы):
Гость:
0.6х-4.3=1.9х-0.9 -1.3х=3.4|×10 -13х=34 х=-34/13 2х-3/-0.5=-5х+6/2 2(2х-3)=-0.5(-5х+6) 4х-6=2.5х-3 1.5х=3 х=2
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