Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?

Физика
Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?
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Гость:
Все зависит от плотности вещества .Чем меньше плотность тем больше и Архимедова сила
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