Два лыжника вышли из двух пунктов и через 2ч встретились.Скорость одного 12км/ч,дру??ого 8км/ч.Каково расстояние между пунктами?
Математика
Два лыжника вышли из двух пунктов и через 2ч встретились.Скорость одного 12км/ч,дру??ого 8км/ч.Каково расстояние между пунктами?
Ответ(ы):
Гость:
1. 12*2 = 24 (км) - прошел 1 лыжник. 2. 8*2 = 16 (км) - прошел 2 лыжник. 3. 24+16 = 40(км) - расстояние между пунктами. Ответ:40 км расстояние между пунктами.
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