Два лыжника вышли из двух пунктов и через 2ч встретились.Скорость одного 12км/ч,дру??ого 8км/ч.Каково расстояние между пунктами?

Математика

Два лыжника вышли из двух пунктов и через 2ч встретились.Скорость одного 12км/ч,дру??ого 8км/ч.Каково расстояние между пунктами?

Автор: Гость