Два лыжника вышли одновременно из двух сел и пошли навстречу друг другу скорость ??аждого лыжника 13 км расстояние 52 км через сколько часов лыжники встретятся
Математика
Два лыжника вышли одновременно из двух сел и пошли навстречу друг другу скорость ??аждого лыжника 13 км расстояние 52 км через сколько часов лыжники встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13×2=26км/ч общая скорость 52÷26=2часа
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