Два лыжника вышли одновременно из двух сел и пошли навстречу друг другу скорость ??аждого лыжника 13 км расстояние 52 км через сколько часов лыжники встретятся

Математика

Два лыжника вышли одновременно из двух сел и пошли навстречу друг другу скорость ??аждого лыжника 13 км расстояние 52 км через сколько часов лыжники встретятся

Автор: Гость