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Как образовано слово вуз?
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Как образовано слово вуз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слов высшее учебное заведение.
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