Разбор предложения под цифрой 4:мы сидели с друзьями и нам было скучно
Русский язык
Разбор предложения под цифрой 4:мы сидели с друзьями и нам было скучно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы сидели с друзьями и нам было скучно мы - подчеркивает 1 линией (выражено местоимение ) сидел - мы что делали ? сидели это сказке мое выражено глаголом подчеркивает 2 линиями с - это союз с кем? чем - с друзьями это существительное подчеркивает - - - - и - это союз нам - точно не помню либо местоимение , наречие было - сказуемое , выражено глаголом подчеркивает 2 линиями скучно - наречие подчеркивается -.-.-.- (Повествовательно , простое , двусоставное , распространенное , осложнения однородным сказуемое )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
География
Урок 10. Как составляют топографические планы и карты (параграф 10) 3. Составление плана местности на маршруте. • Заполните таблицу. Помогите, п...
Математика