Помогите ответить на вопросы по обществознанию 10 класс. Спасибо.

Обществознание
Помогите ответить на вопросы по обществознанию 10 класс. Спасибо.
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