В интернете несколько десятков раз встречаются слово торовиш.А какое слово чаще всего встречается рядом с ним?варианты ответов:непонятный:норовишь:тороватый:торовыван:тоторовиш.
Русский язык
В интернете несколько десятков раз встречаются слово торовиш.А какое слово чаще всего встречается рядом с ним?варианты ответов:непонятный:норовишь:тороватый:торовыван:тоторовиш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торовиш Непонятный конечно же
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