Речення зі словом тьмяніє

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Правда інколи тьмяніє, але ніколи не гасне Гасне, тьмяніє замулена мовна криниця Закiнчуеться листопад, тьмяніють барви осенi срібло тьмяніє при зіткненні з тілом і при неправильному зберіганні