В каком году вождь ашина совершил подвиг

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13 атак 70 фашистких танков отбила пулеметная рота, которой командовал лейтенант Рубен Ибаррури. Во время 14-й атаки Ибаррури был смертельно ранен, но приказ “Ни шагу назад! ” был выполнен. . Звали его действительно - РУБЕН РУИС ИБАРРУРИ А теперь подробненько: Рубен Ибаррури родился 9 января 1920 года в Испании в семье лидера испанской коммунистической партии Долорес Ибаррури. В 1935 году после ареста матери выехал вместе с другими детьми в СССР. Поступил учеником на московский автозавод. С началом Гражданской войны в Испании отправился воевать в составе испанских интернациональных бригад. По окончании войны вернулся в СССР. На фронтах Великой Отечественной войны Рубен Ибаррури с первых дней. Первый бой с немецко-фашистскими захватчиками лейтенант Ибаррури принял возле города Борисов. Прикрывая отход полка Рубен Ибаррури и его солдаты в течени шести часов удерживали мост через реку Березина. Когда был уничтожен последний пулемёт подразделения, Рубен Ибаррури с группой оставшихся в живых пулемётчиков, воружившись гранатами, бросился в атаку на немецкие танки. В том бою он был ранен. Эа этот бой Рубен Ибаррури был награждён орденом Красного Знамени. Летом 1942 года, командуя пулемётной ротой, проявил исключительную храбрость. 23 августа немецкая танковая группировка прорвалась в районе станции Котлубань и угрожала отрезать Сталинград от основной группировки советских войск. Навстречу противнику была выдвинута 35-я гвардейская дивизия. Поскольку основные части дивизии были ещё на марше, то в район станции был выдвинуты стрелковый батальон и пулемётная рота. Около суток отряд сдерживал наступление противника. На рассвете 24 августа немецкие войска пошли в атаку. Во время боя погиб командир батальона, и Рубен Ибаррури принял командование. Сначала шквальным огнём пулемётной роты и батальона немцы были остановлены, а затем Рубен Ибаррури поднял солдат в контратаку и отбросил противника. Немцы оставили на поле боя около 100 трупов своих солдат и офицеров, пушки, миномёты и другое оружие. В этом бою Рубен Ибаррури был тяжело ранен. Он был эвакуирован за Волгу, но 3 сентября 1942 года скончался в госпитале. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиума Верховного Союза СССР 22 августа 1956