Кто главный герой книги(романа) Пут. Гулливера ответте пж

Английский язык
Кто главный герой книги(романа) Пут. Гулливера ответте пж
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Автор: Гость
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Гость:
Эм, тебе же на английском ответ нужен или как? Ответ - Gulliver (Гулливер)
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