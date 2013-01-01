Решите задачу: мама сказала 12 мая, что поезд, на которомприедет Папа, прибудет в Мо??кву через одни сутки и 3 ч. Петя посмотрел на часы - было 17 ч. Когда и в котором часу прибывает этот поезд
Математика
Решите задачу: мама сказала 12 мая, что поезд, на которомприедет Папа, прибудет в Мо??кву через одни сутки и 3 ч. Петя посмотрел на часы - было 17 ч. Когда и в котором часу прибывает этот поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 мая 20:00.......................... в сутках 24 часа через сутки будет 13 мая 17: 00 плюс 3 часа =20:00
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