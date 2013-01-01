Решите задачу: мама сказала 12 мая, что поезд, на которомприедет Папа, прибудет в Мо??кву через одни сутки и 3 ч. Петя посмотрел на часы - было 17 ч. Когда и в котором часу прибывает этот поезд

Математика

Решите задачу: мама сказала 12 мая, что поезд, на которомприедет Папа, прибудет в Мо??кву через одни сутки и 3 ч. Петя посмотрел на часы - было 17 ч. Когда и в котором часу прибывает этот поезд

Автор: Гость