Как можно написать сказку о яблоки
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Как можно написать сказку о яблоки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посадила маленька девечка яблуньку і поїхала в місто на довгий час і чер довгий час яблуня виросла , і була не яблунька а вже велика яблуня, так же само, як і дівчина яка посадила це деревце . Ця яблуня давала багато врлжаю , люди рвали яблука на вареня на замові запаси і так далі цю яблуню всі любили як діти так і дорослі люди
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