Как можно написать сказку о яблоки

Гость: Гость:

Посадила маленька девечка яблуньку і поїхала в місто на довгий час і чер довгий час яблуня виросла , і була не яблунька а вже велика яблуня, так же само, як і дівчина яка посадила це деревце . Ця яблуня давала багато врлжаю , люди рвали яблука на вареня на замові запаси і так далі цю яблуню всі любили як діти так і дорослі люди