Сказка о бытовой техники. Пожалуйста напишите но она должно быть не волшебной!

Литература
Сказка о бытовой техники. Пожалуйста напишите но она должно быть не волшебной!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была семья и были они счастливы, веселы до того как у них не появился телевизор. Началось все с того что все начали покупать телевизоры. Конечно же эта семья тоже купила телевизор. И днем и ночью они смотрят в него. Но вскоре они поняли что телевизор это вред и он отнимает у них энергию. Тогда они взяли и выкинули его и стали жить как прежде.
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