Сказка о бытовой техники. Пожалуйста напишите но она должно быть не волшебной!

Гость: Гость:

Жила была семья и были они счастливы, веселы до того как у них не появился телевизор. Началось все с того что все начали покупать телевизоры. Конечно же эта семья тоже купила телевизор. И днем и ночью они смотрят в него. Но вскоре они поняли что телевизор это вред и он отнимает у них энергию. Тогда они взяли и выкинули его и стали жить как прежде.