Сообщение по истории 5 класс на тему путешествия финикийских мореплавателей

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За финикийцами закрепилась слава лучших мореплавателей Древнего мира. Они умели строить прочные корабли, которым были не страшны штормы и бури. В трюмах этих кораблей находились прикованные рабы-гребцы. Финикийские корабли плавали по всему Средиземному морю, выходили даже в Атлантический океан, достигая северных земель Европы и западных берегов Африки. Они первыми в мире совершили примерно в 600 году до н. э. морское путешествие вокруг всей Африки. Искусство мореплавания финикийцы использовали не только для добрых целей. Среди них были и морские разбойники, пираты, грабившие чужие корабли.