Замените A многочленом так, чтобы полученное равенство было верным: 1) А + а^2 (а^5 - 4а^2 - 3)= а^2+5.
Математика
Замените A многочленом так, чтобы полученное равенство было верным: 1) А + а^2 (а^5 - 4а^2 - 3)= а^2+5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=5(-4a²-3)
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