Переведите пожалуйста!!!! News Text Alert Sport A player for a Lincolnshire football team broke a record when he scored 16 goals a match yesterday. "I was just me playing my best for the team," he said

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Переведите пожалуйста!!!! News Text Alert Sport A player for a Lincolnshire football team broke a record when he scored 16 goals a match yesterday. "I was just me playing my best for the team," he said
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игрок футбольной команды линкольншир (наверное такое название) побил рекорд, когда забил 16 голов во вчерашнем матче. и сказал :" я играл так хорошо только для своей команды". (примерно так)
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