От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского и среднего ро??а: запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, закутанный, проложенный, выкроенный, отделенный, укрепленный
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От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского и среднего ро??а: запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, закутанный, проложенный, выкроенный, отделенный, укрепленный
Ответ(ы) на вопрос:
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Запакованный-запакован,запакована,запаковано. устроенный-устроен,устроена,устроено. выкрашенный-выкрашен,выкрашена,выкрашено построенный-построен,построена,построено. закутанный-закутан,закутана,закутано. приложенный-приложен,приложена,приложено. выкроенный-выкроен,выкроена,выкроено. отделенный-отделен,отделена,отделено. укрепленный-укреплен,укреплена,укреплено.
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