Рус.яз.3кл.упр.114 Русский язык 3 класс упражнение 114

Гость: Гость:

1. Предложения нужны нам чтобы выражать свои мысли. 2. Предложения по цели высказывания бывают повествовательные, вопросительные и побудительные. В устной речи предложения оформляются интонацией, а в письменной знаками препинания. 3. Это восклицательные предложения. 4. В предложении слова связываются по смыслу. Для связи слов нужны предлоги, союзы, частицы. По-моему все! Удачи!)