Произведение чисел 20 и 3 увеличь на 178

Математика
Произведение чисел 20 и 3 увеличь на 178
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*3+178=238 ..........
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